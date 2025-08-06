Происшествия Раскрыта личность подростка, погибшего в драке в Свердловской области В свердловском Косулино после драки погиб 15-летний парень 07 августа 2025 в 11:27 Размер текста - 17 + Трагедия произошла 6 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погибшим после драки в поселке Косулино (Свердловская область) оказался 15-летний Яков. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Компания подростков возвращалась в Косулино, проходили мимо станции Арамиль. По первой версии, парни начали баловаться и один второму ударил в солнечное сплетение. Позже появилась версия, что они разругались из-за часов», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла 6 августа. Мальчика пытались спасти, но не смогли. По предварительным данным, обидчик задержан. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздерживаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Погибшим после драки в поселке Косулино (Свердловская область) оказался 15-летний Яков. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Компания подростков возвращалась в Косулино, проходили мимо станции Арамиль. По первой версии, парни начали баловаться и один второму ударил в солнечное сплетение. Позже появилась версия, что они разругались из-за часов», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла 6 августа. Мальчика пытались спасти, но не смогли. По предварительным данным, обидчик задержан. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздерживаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям