Раскрыта личность подростка, погибшего в драке в Свердловской области

Погибшим после драки в поселке Косулино (Свердловская область) оказался 15-летний Яков. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.
«Компания подростков возвращалась в Косулино, проходили мимо станции Арамиль. По первой версии, парни начали баловаться и один второму ударил в солнечное сплетение. Позже появилась версия, что они разругались из-за часов», — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла 6 августа. Мальчика пытались спасти, но не смогли. По предварительным данным, обидчик задержан. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздерживаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!