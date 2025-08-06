06 августа 2025

Раскрыта личность подростка, погибшего в драке в Свердловской области

В свердловском Косулино после драки погиб 15-летний парень
Погибшим после драки в поселке Косулино (Свердловская область) оказался 15-летний Яков. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Компания подростков возвращалась в Косулино, проходили мимо станции Арамиль. По первой версии, парни начали баловаться и один второму ударил в солнечное сплетение. Позже появилась версия, что они разругались из-за часов», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 6 августа. Мальчика пытались спасти, но не смогли. По предварительным данным, обидчик задержан. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздерживаются.

