«24 года джаза»: что ждет челябинцев на фестивале «Какой удивительный мир». Афиша

Фестиваль джаза «Какой удивительный мир» пройдет в Челябинске в конце августа

07 августа 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Концерты в рамках фестиваля джаза пройдут также в Магнитогорске и Аше Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 21 по 30 августа Челябинск превратится в город джаза — в 24-й раз пройдет Международный фестиваль «Какой удивительный мир». Гостей ждут концерты под открытым небом, традиционный парад, мастер-классы от звезд джаза и выступления легендарных коллективов, включая оркестр имени Олега Лундстрема. Подробнее о программе и истории джаз-феста — в материале URA.RU. История фестиваля Фестиваль родился в 2000 году благодаря народному артисту России Игорю Бурко — известному трубачу и руководителю ансамбля «Уральский диксиленд». Он продолжил традиции джазового движения, которое в 1990-е годы заложил Муниципальный центр джазовой музыки под руководством Станислава Бережнова. С самого начала фестиваль задумывался как праздник для всех: от профессионалов до тех, кто просто любит джаз. Его название — строчка из хита Боба Тиэла и Джорджа Вайса «What a Wonderful World» — «Какой удивительный мир». Программа фестиваля 2025 года 21 августа в 17:30 в Саду Победы ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» откроет фестиваль, а в 19:00 гости смогут бесплатно посмотреть культовый фильм «Мы из джаза». 24 августа в 12:00 на Кировке пройдет экскурсия «Челябинск. Джаз точка притяжения» от музыковеда Натальи Риккер. Она расскажет, как город стал центром притяжения для музыкантов. 28 августа в 19:00 в концертном зале имени Прокофьева выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина. Нынешний руководитель ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев даст мастер-класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 29 августа — день мастер-классов и дискуссий. В детской филармонии имени Абдурахманова с 12:00 пройдут встречи с педагогами и музыкантами, включая тромбониста и заслуженного артиста РФ Павла Овчинникова, джазовую вокалистку и директора продюсерского центра «Art Of Jazz Company» Ольгу Скепнер из Казани. А вечером в 19:00 в зале Прокофьева выступит джаз-квартет Давида Мелконяна из Армении и «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Мастер-классы В 14:00 начнется занятие, где Павел Овчинников раскроет секреты игры на духовых инструментах и особенности работы в оркестре.

В 15:00 Ольга Скепнер научит «магии звука» на мастер-классе по джазовому сольфеджио.

В 15:00 Антон Бугаев проведет вводный урок по искусству джазовой импровизации.

В 15:00 Валерий Сундарев поделится тонкостями джазовой гитары. 30 августа станет главным днем фестиваля:

Антон Бугаев проведет вводный урок по искусству джазовой импровизации. В 15:00 Валерий Сундарев поделится тонкостями джазовой гитары. 30 августа станет главным днем фестиваля: В 13:00 начнется театрализованный парад от фонтана у театра оперы и балета имени Глинки. С 14:00 до 19:00 на сцене у Главпочтамта пройдет джазовый марафон с участием молодежных коллективов, ансамбля Георгия Анохина L-BAND, группы Nuggers из Екатеринбурга и других. Концерты пройдут на улицах города и в торговом центре Фото: Размик Закарян © URA.RU В 15:30 на железнодорожном вокзале выступит ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко». А в 21:00 на летнике Drunke pub начнется джем-сейшн с участием группы Nuggers, Софьи Мироновой и квинтета Юрия Багаутдинова. Фестиваль зайдет в другие города Челябинской области В драмтеатре имени Пушкина в Магнитогорске 29 августа состоится концерт «Все цвета джаза». На сцене появится Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 3 сентября в Аше выступит биг-бэнд «Башкортостан». Также в сентябре в ЮУрГУ (Челябинск) Наталья Риккер прочитает лекцию об истории джаза. Стоимость билетов Стоимость билетов доходит до четырех тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Вход на уличные мероприятия свободный. Билеты на концерты в зале Прокофьева — от 700 рублей, в Drunke pub — от 1,5 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

