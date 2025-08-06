06 августа 2025

«24 года джаза»: что ждет челябинцев на фестивале «Какой удивительный мир». Афиша

Фестиваль джаза «Какой удивительный мир» пройдет в Челябинске в конце августа
Фото:
Концерт "100 лет российскому джазу. ДК Солдатова. Пермь, джаз, побожий евгений
Фото:

С 21 по 30 августа Челябинск превратится в город джаза — в 24-й раз пройдет Международный фестиваль «Какой удивительный мир». Гостей ждут концерты под открытым небом, традиционный парад, мастер-классы от звезд джаза и выступления легендарных коллективов, включая оркестр имени Олега Лундстрема. Подробнее о программе и истории джаз-феста — в материале URA.RU.

История фестиваля

Фестиваль родился в 2000 году благодаря народному артисту России Игорю Бурко — известному трубачу и руководителю ансамбля «Уральский диксиленд». Он продолжил традиции джазового движения, которое в 1990-е годы заложил Муниципальный центр джазовой музыки под руководством Станислава Бережнова. С самого начала фестиваль задумывался как праздник для всех: от профессионалов до тех, кто просто любит джаз. Его название — строчка из хита Боба Тиэла и Джорджа Вайса «What a Wonderful World» — «Какой удивительный мир».

Программа фестиваля 2025 года

21 августа в 17:30 в Саду Победы ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» откроет фестиваль, а в 19:00 гости смогут бесплатно посмотреть культовый фильм «Мы из джаза».

24 августа в 12:00 на Кировке пройдет экскурсия «Челябинск. Джаз точка притяжения» от музыковеда Натальи Риккер. Она расскажет, как город стал центром притяжения для музыкантов.

28 августа в 19:00 в концертном зале имени Прокофьева выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина.

Открытие VI международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана. Челябинск
Нынешний руководитель ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев даст мастер-класс
Фото:

29 августа — день мастер-классов и дискуссий. В детской филармонии имени Абдурахманова с 12:00 пройдут встречи с педагогами и музыкантами, включая тромбониста и заслуженного артиста РФ Павла Овчинникова, джазовую вокалистку и директора продюсерского центра «Art Of Jazz Company» Ольгу Скепнер из Казани. А вечером в 19:00 в зале Прокофьева выступит джаз-квартет Давида Мелконяна из Армении и «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Мастер-классы

  • В 14:00 начнется занятие, где Павел Овчинников раскроет секреты игры на духовых инструментах и особенности работы в оркестре.
  • В 15:00 Ольга Скепнер научит «магии звука» на мастер-классе по джазовому сольфеджио.
  • В 15:00 Антон Бугаев проведет вводный урок по искусству джазовой импровизации.
  • В 15:00 Валерий Сундарев поделится тонкостями джазовой гитары.

30 августа станет главным днем фестиваля:

В 13:00 начнется театрализованный парад от фонтана у театра оперы и балета имени Глинки. С 14:00 до 19:00 на сцене у Главпочтамта пройдет джазовый марафон с участием молодежных коллективов, ансамбля Георгия Анохина L-BAND, группы Nuggers из Екатеринбурга и других.

Открытие бутика дизайнера Джорджа Шагашвили в тц Европа. Екатеринбург
Концерты пройдут на улицах города и в торговом центре
Фото:

В 15:30 на железнодорожном вокзале выступит ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко». А в 21:00 на летнике Drunke pub начнется джем-сейшн с участием группы Nuggers, Софьи Мироновой и квинтета Юрия Багаутдинова.

Фестиваль зайдет в другие города Челябинской области

В драмтеатре имени Пушкина в Магнитогорске 29 августа состоится концерт «Все цвета джаза». На сцене появится Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 3 сентября в Аше выступит биг-бэнд «Башкортостан». Также в сентябре в ЮУрГУ (Челябинск) Наталья Риккер прочитает лекцию об истории джаза.

Стоимость билетов

Клипарт Деньги. Москва
Стоимость билетов доходит до четырех тысяч рублей
Фото:

Вход на уличные мероприятия свободный. Билеты на концерты в зале Прокофьева — от 700 рублей, в Drunke pub — от 1,5 тысячи рублей.

© Служба новостей «URA.RU»
