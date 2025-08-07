Бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков на харьковском направлении

Штурмовики ВСУ потеряли до 50% живой силы в районе Синельниково под Харьковом
Штурмовики ВСУ потеряли до 50% живой силы в районе Синельниково под Харьковом
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Почти 50% штурмовых подразделений 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ были убиты в ходе контратаки, предпринятой в районе Синельниково на харьковском направлении. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск „Север“ отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что перед наступлением противник провел мощную артиллерийскую подготовку и осуществил массированное применение ударных FPV-дронов. Однако несмотря на это, оставшиеся украинские солдаты отступили на исходные позиции.

Ранее стало известно, что ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону наступающей группировки «Север» на флангах в районе Юнаковки, однако эти действия остаются безуспешными. В данном районе продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, украинское командование в Сумской области отправляет на штурм новобранцев без опыта боевой подготовки, чтобы те отвлекали российскую армию. После чего в бой вступают уже подготовленные подразделения ВСУ. Отмечается, что с большинством из новобранцев даже не проводилось стрельбы.

