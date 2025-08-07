Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни

Трамп и Путин могут встретиться на предстоящей неделе
Трамп и Путин могут встретиться на предстоящей неделе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и США договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Была, в принципе, согласована договоренность о проведении <...> двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа», — уточнил Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС. Как ориентир для встречи была обозначена предстоящая неделя.

По словам дипломата, решение о встрече было принято по инициативе американской стороны. Ушаков также отметил, что сейчас представители обеих стран совместно прорабатывают детали мероприятия.

