Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни

Россия и США договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Была, в принципе, согласована договоренность о проведении <...> двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа», — уточнил Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС. Как ориентир для встречи была обозначена предстоящая неделя.
По словам дипломата, решение о встрече было принято по инициативе американской стороны. Ушаков также отметил, что сейчас представители обеих стран совместно прорабатывают детали мероприятия.
