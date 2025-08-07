Адвокат Яшин: претензии и требования к главе челябинского СК необоснованные

Адвокат Михаил Яшин, представляющий интересы главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил о необоснованности претензий и требований к его доверителю со стороны Генпрокуратуры РФ. Во время собеседования, которое назначено в Пластском городском суде на 21 августа, он готовится предоставить пояснения и контрдоводы по позициям предъявленного иска.
«Исковые требования предъявлены исключительно к Константину Струкову, что ясно следует из просительной части искового заявления. Почему в преамбуле иска оказалась, в том числе, и фамилия моего доверителя — будем разбираться. В целом, исковое заявление составлено противоречиво и непоследовательно. 21 августа будут определены позиции сторон по делу, а наша сторона в ходе судебного разбирательства докажет необоснованность предъявленных претензий и требований», — отметил Яшин.
Говоря об иске, адвокат отметил, что сумма в 3,9 млрд рублей — это по сути то, во сколько оценили причиненный компанией Струкова ущерб природным ресурсам. При этом, на каком основании эта сумма появилась, непонятно. По словам Яшина, в материалах расчетов не представлено за исключением копии искового заявления, предъявленного органами прокуратуры на ту же сумму непосредственно к ПАО «Южуралзолото группа компаний», что фактически говорит о тождественности предъявленных требований, рассматриваемых разными судами.
«Что же касается арестов счетов Колбасина, то нужно понимать, что никаких миллиардов на счетах нет. Фактически на сегодня у него арестована квартира, являющаяся его единственным жильем, и зарплатные счета, на которых на момент ареста было около трех тысяч рублей», — отметил адвокат.
Колбасин указан в качестве соответчика по иску генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову. Также по делу проходят замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. У них также арестовали счета. Предварительно, в надзорном ведомстве считают, что соответчики не обеспечили должный контроль за фирмой олигарха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!