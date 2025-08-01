Алексей Колбасин (на фото) выступает в качестве соответчика по иску Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

У главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 млрд рублей. Информация появилась в базе данных ФССП. По данным URA.RU, именно о такой сумме речь идет в иске, поданном Генпрокуратурой РФ в адрес основателя ЮГК Константина Струкова. Сумму будут взыскивать солидарно со всех ответчиков, среди которых присутствует Колбасин.

«Колбасин Алексей Иванович. Исполнительный лист от 30 июля 2025 года. Наложение ареста: 3 939 492 300 рублей», — указано в базе.

На такую же сумму наложены аресты в отношении других ответчиков: замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и основателя «Южуралзолота» Константина Струкова. Все они проходят ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ и отвечают солидарно.

Иск поступил в Пластский горсуд 30 июля. 21 августа стороны встретятся для собеседования. Подробности не сообщаются.

Шувалов курирует в Ростехнадзоре Челябинскую область. Потапов также отвечал в Росприродназоре за Челябинскую область, но сейчас данных о нем на сайте ведомства нет. URA.RU направляло запрос в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и в челябинскую приемную Шувалова с просьбой прокомментировать иск Генпрокуратуры. Ответа пока не поступило. Адвокаты Струкова с прессой не общаются. В следственном управлении СКР по региону воздержались от комментариев по этой теме.

Колбасин, Шувалов и Потапов проходят в иске в качестве соответчиков. Основные же претензии у Генпрокуратуры РФ имеются лишь к Струкову. 11 июля по иску надзорного ведомства бизнесмена лишили активов ЮГК. В иске о национализации компании надзорное ведомство указало, что Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото».

С ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ солидарно взыскивают около 4 млрд рублей Фото: Скрин: база данных ФССП