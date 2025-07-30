Генпрокуратура РФ выставила новый иск основателю «Южуралзолота» челябинцу Константину Струкову. Вместе со Струковым соответчиками выступают начальник следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин, бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов и замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.
Иск поступил в Пластовский городской суд Челябинской области 30 июля и принят к производству. 21 августа состоится собеседование сторон. Подробности не сообщаются. В Пластовском округе находятся производственные предприятия ЮГК, в том числе Светлинское месторождение.
11 июля Советский районный суд Челябинска принял решение о национализации холдинга ЮГК. Процесс инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению Генпрокуратуры Струков, воспользовавшись статусом депутата заксобрания Челябинской области установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Активы компании перешли в собственность государства. Самого Струкова отстранили от руководства холдингом.
В августе 2024 года по требованию Ростехнадзора все челябинские предприятия «Южуралзолота» остановили работу. Претензии были высказаны и со стороны Росприроднадзора. Позже работа возобновилась.
Шувалов курирует в Ростехнадзоре Челябинскую область. Потапов также отвечал в Росприродназоре за Челябинскую область, но сейчас данных о нем на сайте ведомства нет. В следственном управлении СКР по региону претензии Колбасину не комментируют. URA.RU направило запрос в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и в челябинскую приемную Шувалова с просьбой прокомментировать иск Генпрокуратуры. Адвокаты Струкова с прессой не общаются.
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