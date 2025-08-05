Адвокат главы челябинского следкома Колбасина обжаловал миллиардный арест

Адвокат Алексея Колбасина (на фото) обжаловал наложенные судом обеспечительные меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Адвокат, представляющий интересы главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, обжаловал арест, наложенный на имущество его доверителя в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову. Жалоба была зарегистрирована в Пластском суде, в котором и рассматривается иск надзорного ведомства. В суде информацию о жалобе подтвердили.

«Жалобу подал адвокат Колбасина. В ней он оспаривает наложение обеспечительных мер», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Помимо Колбасина в качестве ответчиков в деле выступают основатель ЮГК Константин Струков, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. У них также арестовали счета на сумму более 3,9 млрд рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что отвечать они должны солидарно. Такое же взыскание организовано в отношении родственников бизнесмена и менеджеров золотодобывающей компании.

При этом, предварительно, основные претензии у Генпрокуратуры РФ имеются только к Струкову. Якобы его предприятия нанесли многомиллиардный ущерб окружающей среде и он должен за это ответить. А бывшие и нынешние руководители надзорных ведомства появились в деле так как не обеспечили должный контроль.

После публикаций об аресте счетов в центральном аппарате СК РФ инициировали проверку в отношении Колбасина. Материалы СМИ будут также изучены, им дадут правовую оценку.

До иска на сумму свыше 3,9 млрд рублей Генпрокуратура РФ инициировала переход активов ЮГК в собственность государства. В надзорном ведомстве посчитали, что Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Сегодня 67,2489% холдинга перешли во владение Росимущества.