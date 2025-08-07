Молдавские власти начали задержания оппозиционеров из блока «Победа»

В Молдавии проходят массовые обыски и задержания членов оппозиционного блока «Победа». Об этом рассказал лидер политформирования Илан Шор.
«Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе», — передает слова Шора РИА Новости. Он добавил, что силовики проводят обыски в рамках расследования дела о возможном вмешательстве в парламентские выборы. По данным полиции, проводятся 78 следственных действий по делу об электоральной коррупции.
Шор назвал эти действия «репрессиями», заявив, что власти используют предлог о «вмешательстве в выборы» для давления на оппозицию. По его словам, силовики «переворачивают офисы и дома вверх дном», хотя выборы запланированы только на 28 сентября.
Отмечается, что это часть более широкой кампании против инакомыслия в Молдавии. Ранее были возбуждены дела против ряда оппозиционеров, включая главу Гагаузии, а также заблокированы десятки СМИ, включая российские издания.
