Челябинский губернатор поторопил мэров с завершением ремонта дворов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе выездного совещания в Златоусте поторопил глав муниципалитетов с завершением работ по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Глава региона напомнил, что все объекты благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и инициативного бюджетирования должны быть завершены до 1 сентября. В рамках ФКГС работы уже завершены на 39 объектах, а на 109 продолжаются», — сообщили в пресс-службе.
В этом году на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств в 43 округах выделен почти миллиард рублей. Текслер подчеркнул необходимость ускорения реализации проектов при сохранении их качества. Также губернатор поручил усилить работу по ликвидации свалок.
«По некоторым муниципальным образованиям уже понятно, что нужно срочно менять подрядчиков, которые не справляются со своими обязательствами, есть перечень территорий. С министерством экологии надо срочно отработать», — заявил губернатор.
Продолжается работа по ведению реестров контейнерных площадок. Они должны быть занесены в федеральную информационную систему учета ТКО. Это важно для контроля вывоза отходов и работы региональных операторов. Главам поручено внимательно следить за этим и взаимодействовать с регоператорами.
