Путин встретился с советником премьера Индии по национальной безопасности

Путин встретился в представителем Индии
Путин встретился в представителем Индии

Президент России Владимир Путин принял в четверг советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча прошла в Москве, где стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Ранее в тот же день Довал провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. По имеющейся информации, обсуждались перспективы взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Отметим, что это уже вторая важная международная встреча Владимира Путина 7 августа. Ранее российский лидер принимал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

