Путин встретился с советником премьера Индии по национальной безопасности

Президент России Владимир Путин принял в четверг советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча прошла в Москве, где стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Ранее в тот же день Довал провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. По имеющейся информации, обсуждались перспективы взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
Отметим, что это уже вторая важная международная встреча Владимира Путина 7 августа. Ранее российский лидер принимал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.