07 августа 2025

Вирусолог рассказал, как защититься от опасной лихорадки чикунгунья

Вирусолог Зуев: защитой от лихорадки чикунгунья служит вакцинация
Защититься от лихорадки чикунгунья можно с помощью вакцинации
В России предупредили о способах защиты от лихорадки чикунгунья, которая распространяется в Китае. Как сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев, самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация.

«Особого лечения нет при этом заболевании. А для профилактики разработана вакцина, причем сразу несколько вариантов. Вирус передается от комаров, от человека заразиться им невозможно. Соответственно, нужно держаться подальше от тех мест, где много комаров», — пояснил Зуев в разговоре с aif.ru.

Профессор также рекомендовал россиянам, планирующим поездки в регионы с повышенным риском заражения, избегать болотистой местности и принимать меры защиты от насекомых. Врач отметил важность использования москитных сеток в загородных домах и дачах для предотвращения укусов комаров.

Ранее власти Китая ввели по всей стране профилактические меры, аналогичные тем, что применялись в период пандемии COVID-19. Причиной ужесточения санитарных правил стало распространение вируса чикунгунья, передает «Национальная служба новостей». В городе Фошань, расположенном на юге страны, выявлено свыше семи тысяч инфицированных, а общее число заболевших по Китаю превысило 10 тысяч человек.

