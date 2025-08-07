Сырский признал недооценку дерзости ВС РФ в операции «Поток»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование недооценило тактическую дерзость российских войск во время операции «Поток». Об этом главком ВСУ признался в эфире украинского телеканала.
«Украинская разведка располагала данными о возможном использовании трубопроводов, однако контроль за этими участками оказался недостаточным. Вероятно, где-то недосмотрели, а возможно, не учли дерзость этих действий», — заявил в интервью телеканалу ТСН Сырский.
Весной этого года подразделения ВС РФ использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл обороны ВСУ в районе Суджи (Курская область). Штурмовой отряд ВС РФ преодолел около 15 километров по газовой трубе и вышел в тылу украинских позиций. В операции участвовало более 600 российских военнослужащих.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал действия штурмовой группы «героическими». Он отметил, что их неожиданное появление дезорганизовало оборону ВСУ и позволило российским войскам развить наступление в Курской области.
