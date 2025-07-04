Участники легендарной операции «Поток» рассказали о реакции ВСУ на свое внезапное появление

Операция «Поток» спасла жизни тысяч российских военных, позволив штурмовым подразделениям армии РФ выйти в тыл украинских сил под Суджей. Об этом сообщил начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев, принимавший участие в операции.
«Наше внезапное появление и дало вот тот эффект, что противник посыпался, оборона посыпалась. И благодаря именно этой операции тысячи жизней бойцов просто были спасены. Так что цели достигнуты", — рассказал Абаев ТАСС. Он отметил, что в результате украинские военные начали отступать, благодаря чему задачу получилось выполнить на 100%.
По словам разведчика, наиболее сложным этапом операции был переход по трубопроводу диаметром 140 сантиметров. Он отметил, что несмотря на тесноту и ограниченные условия движения, бойцы бригады «Ветераны» обеспечили высокий уровень организации: заранее были подготовлены вентиляционные отсеки, доставлен кислород и вода, что позволило штурмовикам двигаться налегке. Абаев подчеркнул, что подготовка операции велась с ноября 2024 года. По его словам, ключевую роль сыграли военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны».
Участник операции из той же бригады с позывным Боец сообщил, что основная сложность заключалась в работе с остатками газа в трубопроводе. По его словам, только после полной организации подачи воздуха удалось безопасно продвигаться вперед. Боец отметил, что осознание значимости задачи и ее влияния на ход боевых действий мотивировало участников операции.
Как ранее сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в операции по проходу по газовой трубе участвовало более 600 человек из различных подразделений. В результате сводный штурмовой отряд преодолел около 15 километров внутри трубопровода и вышел к Судже в глубоком тылу украинской обороны, что стало неожиданностью для противника и позволило российским силам развить наступление в Курской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что часть личного состава его подразделения, участвовавшего в операции «Поток», ушла со службы из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что некоторые бойцы, вероятно, будут комиссованы, а остальные уже вернулись в строй, передает MK.RU.
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