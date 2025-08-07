07 августа 2025

Бар-ресторан для рокеров продают в Челябинске за 22 млн рублей. Фото

В Челябинске на продажу выставили бар-ресторан «Республика», в котором каждые выходные выступают рокеры. За заведение собственник просит 22 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на популярной площадке частных объявлений.

"Продается бар-ресторан «Республика» с десятилетней историей. Заведение известно своими еженедельными концертами рок-групп и кавер-коллективов. Есть своя постоянная аудитория. Владелец продает бар из-за переезда в другой регион за 22 млн рублей", — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Отмечается, что площадь бара составляет 77 квадратных метра. Имеется зимний зал на 30 посетителей и летние площадки на 115 гостей. Есть оборудованная кухня и два гостиничных номера.

