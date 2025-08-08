Анна Асти получила клеймо на Украине

Певица и исполнительница песни «Царица» Анна Асти внесена в перечень экстремистского украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных ресурса. Причиной ее внесения назвали нарушения законодательства Украины.
«Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства», — указано в материале. Она имеет гражданство как Украины, так и России. Последнее она получила в 2023 году.
Ранее в базу данных сайта «Миротворец», который признан в России экстремистским и запрещен, уже вносились российские артисты, такие как Надежда Кадышева. Поводом для этого нередко становились обвинения в нарушении украинского законодательства, например, посещение Крыма или получение российского гражданства. В списках портала фигурируют как публичные, так и непубличные лица, которых украинские власти считают нарушителями.
*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ
