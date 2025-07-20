Надежда российской сцены в черном списке Киева: Кадышева попала в базу «Миротворец»*

Советскую и российскую певицу и народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом стало известно из данных самого портала.
Кадышева числится в списках с 2017 года. Основанием для ее включения в «Миротворец»* стало якобы «нарушение границы Украины» для проведения концертов на территории Крыма.
«Миротворец»* публикует персональные данные разных людей. В основном, тех, кого Киев считает якобы «изменниками родины» или «врагами» Украины. В 2016 году, например, сайт опубликовал контактные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, из-за чего те стали получать множество писем с угрозами. Также в базе находится целый ряд публичных и непубличных деятелей из России.
*»Миротворец» — признан в России экстремистским и запрещен
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