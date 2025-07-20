Надежда российской сцены в черном списке Киева: Кадышева попала в базу «Миротворец»*

Народная артистка России Кадышева попала в украинский «Миротворец»*
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадышеву внесли в список из-за якобы пересечения границы Украины
Кадышеву внесли в список из-за якобы пересечения границы Украины Фото:

Советскую и российскую певицу и народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом стало известно из данных самого портала.

Кадышева числится в списках с 2017 года. Основанием для ее включения в «Миротворец»* стало якобы «нарушение границы Украины» для проведения концертов на территории Крыма. 

«Миротворец»* публикует персональные данные разных людей. В основном, тех, кого Киев считает якобы «изменниками родины» или «врагами» Украины. В 2016 году, например, сайт опубликовал контактные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, из-за чего те стали получать множество писем с угрозами. Также в базе находится целый ряд публичных и непубличных деятелей из России. 

*»Миротворец» — признан в России экстремистским и запрещен

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Советскую и российскую певицу и народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом стало известно из данных самого портала. Кадышева числится в списках с 2017 года. Основанием для ее включения в «Миротворец»* стало якобы «нарушение границы Украины» для проведения концертов на территории Крыма.  «Миротворец»* публикует персональные данные разных людей. В основном, тех, кого Киев считает якобы «изменниками родины» или «врагами» Украины. В 2016 году, например, сайт опубликовал контактные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, из-за чего те стали получать множество писем с угрозами. Также в базе находится целый ряд публичных и непубличных деятелей из России.  *»Миротворец» — признан в России экстремистским и запрещен
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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