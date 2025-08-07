В Челябинске 5,4% покупателей «вторички» — зумеры

В Челябинске у молодых покупателей в возрасте от 18 до 28 лет на 5,4 % вырос спрос на вторичное жилье. Об этом сообщается в совместном исследовании «Яндекс Недвижимости» и «НДВ Супермаркета Недвижимости».
«Хотя зумеры только начинают выходить на рынок недвижимости, потребительский портрет молодого поколения уже влияет на то, как изменяется продуктовое предложение. Мы видим, что в некоторых крупных регионах доля интереса со стороны зумеров уже сравнялась с аналогичным показателем старшего поколения, и в дальнейшем она продолжит расти», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.
Также специалисты отметили, что при выборе жилья 63% зумеров обращают внимание на транспортную доступность, а также на близость объектов инфраструктуры. Важно наличие расположенных рядом поликлиник, больниц, школ, детсадов и иной социальной инфраструктуры рядом с домом.
При этом коммерческая инфраструктура, такая, как торговые центры, магазины и салоны красоты для молодых покупателей оказались менее важны. Зумеры ценят попадание дома в зону доставки любимых ресторанов. Также большинство респондентов отметили, что хотели бы жить в современном жилом комплексе комфорт-класса, а не в малоквартирных домах или старых квартирах.
