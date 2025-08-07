При пожаре никто не пострадал
В Тюмени сгорел цех парфюмерного бренда My Salut. Об этом сообщила в своем tekegram-канале его владелица Анжела Дмитриева. По ее словам, пожар уничтожил все оборудование и товар.
«Больше My salute нет. Ничего не спасли. Просто ничего», — такое сообщение опубликовала Анжела Дмитриева.
Цех располагался на втором этаже здания, где начался пожар. Внизу находился гараж, где и загорелась машина.
В МЧС сообщили, что пожар начался десятом часу утра. На месте работал 21 сотрудник, пострадавших в ЧП нет.
Пожар начался на первом этаже
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!