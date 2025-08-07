07 августа 2025

В Тюмени сгорел цех, где производили духи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При пожаре никто не пострадал
При пожаре никто не пострадал Фото:

В Тюмени сгорел цех парфюмерного бренда My Salut. Об этом сообщила в своем tekegram-канале его владелица Анжела Дмитриева. По ее словам, пожар уничтожил все оборудование и товар.

«Больше My salute нет. Ничего не спасли. Просто ничего», — такое сообщение опубликовала Анжела Дмитриева.

Цех располагался на втором этаже здания, где начался пожар. Внизу находился гараж, где и загорелась машина.

В МЧС сообщили, что пожар начался десятом часу утра. На месте работал 21 сотрудник, пострадавших в ЧП нет.

Пожар начался на первом этаже
Пожар начался на первом этаже
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени сгорел цех парфюмерного бренда My Salut. Об этом сообщила в своем tekegram-канале его владелица Анжела Дмитриева. По ее словам, пожар уничтожил все оборудование и товар. «Больше My salute нет. Ничего не спасли. Просто ничего», — такое сообщение опубликовала Анжела Дмитриева. Цех располагался на втором этаже здания, где начался пожар. Внизу находился гараж, где и загорелась машина. В МЧС сообщили, что пожар начался десятом часу утра. На месте работал 21 сотрудник, пострадавших в ЧП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...