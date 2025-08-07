«Изъято более 43 килограммов мефедрона»: челябинская ФСБ накрыла нарколабораторию

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в ходе рейда из оборота было изъято более 43 килограммов мефедрона.
«Установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотического средства. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изьято более 43 кг наркотического средства мефедрон, а также химические реактивы и лабораторное оборудование, используемые для производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Найти лабораторию удалось после задержания двоих контрабандистов. Они рассказали оперативникам о своей деятельности.
Сейчас в отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере). Им грозит пожизненное лишение свободы.
