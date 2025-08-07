07 августа 2025

В Тюмени аллергикам станет тяжелее дышать

В Тюмени установится высокая активность аллергенов полыни
© Служба новостей «URA.RU»




Аллергикам стоит запастись каплями для глаз и носа
Аллергикам стоит запастись каплями для глаз и носа

В Тюмени с 8 по 10 августа ожидается высокая активность аллергенов полыни. Информация указана на сервисе «Яндекс Погода».

«Прогноз аллергии на пыльцу в Тюмени. Полынь — высокая активность с 8 по 10 августа», — говорится в прогнозе. Затем на ближайшие семь дней установятся низкие показатели.

Среди характерных признаков сезонной аллергии выделяют зуд и ощущение заложенности в носу, затрудненное дыхание, слезоточивость, отеки, а также снижение обоняния. Для уменьшения выраженности симптомов рекомендуется по возможности минимизировать контакт с аллергенами.






