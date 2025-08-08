Челябинский «Трактор» отправил на пенсию манекена Германа

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о завершении карьеры манекена Германа, ставшего одной из фишек команды последних двух сезонов. Об этом сообщил telegram-канал клуба.
«Герман стал настоящим символом побед „Трактора“ за последние два сезона. С ним команда добилась больших успехов, завоевав бронзовые и серебряные награды чемпионата КХЛ, а сам тренер заслужил статус живой легенды российских медиа. К сожалению, череда травм и постоянное эмоциональное давление не позволяют ему продолжить карьеру. Желаем нашему герою спокойной хоккейной пенсии и будем рады видеть на домашних матчах „черно-белых“!», — цитирует канал генменеджера «Трактора» Алексея Волкова.
Клуб поблагодарил Германа за работу, за стойкость и мужество, за готовность пожертвовать собой ради побед. Времена Германа в клубе охарактеризованы как «славные».
Фишка с манекеном появилась в клубе в плей-офф 2023-24. Лучшим игроком стартового матча с «Салаватом» тогда признали вратаря Зака Фукале. После игры он подошел к Герману и сорвал с него белую футболку с датой матча. Под ней появилась черная майка с надписью «Играем солидно!»
Так «Трактор» праздновал и все последующие победы в розыгрыше Кубка Гагарина. Хоккеисты издевались над манекеном, били его и применяли различные приемы. Фразы на футболках тоже менялись — они как бы вели команду к Кубку Гагарина.
В сезоне 2024-25 Герман остался в раздевалке команды. После каждой победы над соперниками на нем появлялись футболки с различными надписями, отражающими настроение команды и события в лиге. В плей-офф 2024-25 Герман даже начал отращивать бороду, следуя традиции хоккеистов.
