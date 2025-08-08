В курортной части города Нальчика произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. К месту инцидента незамедлительно были направлены спасательные подразделения и другие экстренные службы. Предварительно, причиной обрыва стал износ троса. Что известно о происшествии и туристах, которые были на ней в этот момент, — в материале URA.RU.
Пострадало, предварительно более пяти человек
По словам главы республики Казбека Кокова, согласно предварительным данным, в результате обрыва канатной дороги травмы получили пять человек. Жертв нет. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь специалисты Центра медицины катастроф, после чего их доставляют в Республиканскую клиническую больницу.
При этом, по данным ТАСС, пострадали 10 человек. Оборвавшаяся канатная дорога доставляла туристов на вершину горы Малая Кизиловка, расположенной на высоте 600 метров над уровнем моря.
Причина обрушения
Согласно информации оперслужб, возможной причиной обрыва канатной дороги в Нальчике стал износ оборудования. В результате инцидента пассажиры были заблокированы в креслах и некоторые из них продолжают находиться на высоте над землей, среди деревьев и камней. На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые предпринимают меры по эвакуации пострадавших. Им помогают очевидцы. Операция по спасению людей продолжается. По распоряжению Кокова на месте событий присутствует министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.
Люди годами жаловались на канатную дорогу
Такие отзывы, как «все допотопное», «сотрудники-пенсионеры не проводят инструктаж», «неквалифицированный персонал» и «один вид этой конструкции вызывает сомнения», — лишь малая часть критических замечаний, которые в течение многих лет оставляли туристы об обрушившейся канатной дороге в Нальчике в онлайн-картах. Посетители массово выражали недовольство техническим состоянием объекта и работой персонала: по их словам, инструктаж по технике безопасности фактически не проводился, а процесс посадки в кабины был затруднен из-за того, что канатная дорога не останавливалась. Один из очевидцев сообщил, что пассажиров «буквально заталкивали внутрь на ходу». Кроме того, на жалобы туристов сотрудники реагировали резко и не предоставляли необходимой информации. Местные жители также сообщали, что в августе 2024 года на этой канатной дороге произошел инцидент, в результате которого на ней застряли 12 человек. Спасательные службы провели их эвакуацию.
Возбуждено дело
В Нальчике возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, из-за обрыва канатной дороги. Сейчас сотрудники следственного управления и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Кроме того, Казбек Коков сообщил, что после получения детальной информации в ближайший час планирует провести экстренное совещание, посвященное аварии на канатно-кресельной дороге. В ходе встречи будут заслушаны доклады профильных ведомств относительно обстоятельств происшествия. Кроме того, по итогам обсуждения будут приняты меры по организации дальнейшей помощи пострадавшим.
Канатная дорога в городе обрывается не первый раз
В прошлом году канатка с туристами остановилась
В августе 2024 года в Нальчике сотрудники спасательных служб эвакуировали 12 человек, включая четверых детей, с остановившейся канатно-кресельной дороги. Тогда в результате происшествия никто не пострадал. СК провел доследственную проверку по этому факту.
Бабушка с внуком сорвались с канатной дороги
Кроме того, в 2021 году 66-летняя женщина и ее 11-летний внук упали с этой же канатной дороги. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по той же статье, что и на данный момент.
Согласно информации правоохранительных органов, женщина и ее внук пришли на отдых в парк и приобрели билеты на подвесную канатно-кресельную дорогу, расположенную на горе Малая Кизиловка. При посадке оператор аттракциона запретил мальчику занимать отдельное кресло и потребовал, чтобы бабушка посадила его к себе на колени. Однако конструкция страховочного устройства была рассчитана только на одного пассажира, что не позволило женщине пристегнуться ремнем безопасности. Несмотря на это, работник объекта допустил посадку и запуск аттракциона.
Как пояснили в пресс-службе следственного управления, сотрудник канатной дороги не предпринял мер для предотвращения эксплуатации оборудования с нарушением правил безопасности, что создало угрозу жизни и здоровью пассажиров. В результате оба непристегнутых пассажира не смогли удержаться и выпали из кресла на склон. Они остались живы, однако получили травмы различной степени тяжести.
