08 августа 2025

США, Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире

Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
© Служба новостей «URA.RU»
Три страны подписали декларацию о мире
Три страны подписали декларацию о мире Фото:

Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, посвященную мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. Об этом сообщается в трансляции. 

В документе подчеркивается, что стороны намерены отказаться от применения силы, урегулировать все спорные вопросы исключительно дипломатическим путем и обеспечить безопасность населения приграничных регионов. Также в декларации отражены намерения развивать экономическое сотрудничество и гуманитарные контакты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. Об этом говорится в трансляции, которую ведет Associated Press. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к успешному завершению. Он также отмечал решающую роль Вашингтона в переговорах между сторонами.

