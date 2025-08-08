08 августа 2025

Тюмень встретит выходные теплой и солнечной погодой

В субботу в Тюмени воздух прогреется до +25 градусов
В Тюмени 9 августа будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +25 градусов, осадки не ожидаются. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

По информации синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составила +6…+11 градусов, а днем она достигнет +20…+25. «В субботу 9 августа переменная облачность без существенных осадков», — говорится на сайте ведомства. Утром возможен туман.

Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 98%.

