Сбежала от Байдена на другую часть планеты и стала россиянкой: кто такая Тара Рид

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации Таре Рид — бывшей помощнице экс-президента США Джо Байдена. Девушка неоднократно обвиняла своего руководителя в домогательствах после чего получала угрозы от американских властей. В итоге она была вынуждена уехать из Штатов и выбрала в качестве страны, где будет чувствовать себя в безопасности, Россию. Кто такая Тара Рид и с какими трудностями ей пришлось столкнуться — в материале URA.RU.
Спортсменка, актриса, политик и правозащитник
Тара Рид Моултон родилась 26 февраля 1964 года в Монтерее, штат Калифорния. Она выросла на ферме в Северном Висконсине. С раннего возраста Тара активно занималась горными лыжами и в 12 лет прошла квалификацию в юниорскую олимпийскую сборную. Она тренировалась на протяжении трех лет, пока не переехала в другой штат после развода родителей.
Тара мечтала не только о спорте, но и о карьере актрисы. В 17 лет она переехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться и выступать в театре. Она принимала участие в различных спектаклях и сыграла небольшую роль танцовщицы в музыкальной драме «Ла бамба», основанной на жизни рок-звезды Ричи Валенса. Кроме того, Тара работала моделью для фото- и видео-рекламы, мечтая учиться в Джульярдской школе в Нью-Йорке, но не смогла позволить себе платное обучение.
Накопив достаточно средств, она поступила на отделение политологии в городском колледже Пасадены. Под руководством преподавателя она подала заявку на стажировку в Конгрессе и вскоре стала помощницей в офисе Леона Панетты. Зимой 1992 года Тара перешла в Сенат, заняв должность помощника по персоналу Джо Байдена. Летом 1993 года Тара уволилась с этой должности. В 1994 году она устроилась на аналогичную должность в команде сенатора Джека О»Коннела. Спустя два года она начала учебу в Антиохийском университете, но не закончила обучение. В 2004 году Рид получила диплом юридического факультета Сиэтлского университета.
В середине 2000-х годов Тара вернулась в Монтерей и присоединилась к организации YWCA Monterey County, где стала работать над защитой жертв домашнего насилия. В 2007 году она покинула организацию, подав иск о дискриминации и домогательствах на рабочем месте. Позже она заняла пост исполнительного директора в организации по защите животных Animal Friends Rescue Project.
В начале 2010-х Тара была соведущей еженедельного радиошоу Soul Vibes и преподавала в колледже Хартнелл. В этот период она начала публиковать автобиографические эссе и политические статьи, в которых выражала положительное мнение о России. Ее деятельность включала благотворительность, проведение семинаров и участие в судебных разбирательствах в качестве эксперта по вопросам домашнего насилия.
Работа в Сенате и скандал с Байденом, изменивший ее жизнь
Когда только она начала стажироваться в Конгрессе США и перешла в Сенат в 1992 году, Тара Рид восхищалась Джо Байденом, который был на тот момент сенатором от штата Делавэр. Его борьба за права женщин вдохновляла ее и она была рада работать с ним. Тем не менее, уже спустя чуть больше года она уволилась оттуда.
Много лет спустя в 2019 году, на фоне президентской гонки 2020 года, она обвинила политика в сексуальных домогательствах, заявив, что Байден ненадлежащим образом касался ее. По утверждениям женщины, другие ее коллеги также испытывали дискомфорт из-за чрезмерной тактильности сенатора, который нередко обнимал, целовал и трогал своих помощниц.
Кроме того, Рид утверждала, что в административном здании сената Байден домогался ее физически. Команда Байдена и сам он категорически отвергли ее обвинения, назвав их ложными. Некоторые дружественные ему СМИ, такие как The New York Times и CNN, опросили бывших подчиненных Байдена, но никто не подтвердил правдивость обвинений Тары.
После этого она неоднократно заявляла о давлении и угрозах со стороны американских властей. Весной 2023 года Рид покинула Соединенные Штаты и попросила убежища в России, где получила временный вид на жительство. Теперь она официально стала гражданкой РФ. В сентябре 2025 года Путин подписал указ о присвоении Рид российского гражданства.
"Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь в Москве, в России, которые приняли меня с распростертыми руками", — говорила Рид в 2023 году, пообещав быть "хорошим гражданином". Она также призналась, что только сойдя с самолета в Москве, она почувствовала себя в безопасности.
