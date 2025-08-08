08 августа 2025

Дай Бог завтра улетим: житель ХМАО о ситуации в Сочи. Фото

Житель ХМАО поделился фото с ситуацией в аэропортах Сочи
В связи с воздушной тревогой отложены вылеты
В связи с воздушной тревогой отложены вылеты Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) поделился ситуацией в аэропорте Сочи-Адлер в социальных сетях. На фото видно, как граждане устали от ожидания в связи с переносами рейсов.

«Закрывали аэропорт . Воздушная тревога. Многие самолеты не могли сесть. Дай Бог завтра улетим домой», — пишет вартовчанин в telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

В комментариях жители делятся своими переживаниями. Один из них сообщает, что улетает в Нижневартовск 12 августа, но боится, что из-за тревожной ситуации ожидается та же участь с задержками рейсов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сочи вечером восьмого августа задерживают порядка десяти рейсов на вылет и примерно столько же на прием. Из-за временных ограничений в целях безопасности приостановили регистрацию пассажиров и предполетный досмотр.

Отложено прибытие самолетов, горожане устали ждать
Отложено прибытие самолетов, горожане устали ждать
Фото:

