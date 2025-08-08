Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи

В Сочи вечером 8 августа задерживают порядка 10 рейсов на вылет и примерно столько же на прием. Об этом свидетельствует табло местного аэропорта.
Среди городов, куда отложен вылет: Самара, Ереван, Москва, Батуми, Стамбул, Казань, Пермь, Уфа и Минеральные воды. В числе городов, откуда отложено прибытие самолетов, помимо уже названных направлений — Новосибирск, Санкт-Петербург, Киров, Анталья, Иваново и Нижнекамск.
В сочинском аэропорту из-за временных ограничений в целях безопасности приостановили регистрацию пассажиров и предполетный досмотр. Сейчас доступ автотранспорта на территорию парковочного комплекса (кроме такси и городского транспорта) невозможен.
Ранее российские регионы вновь подвергли атаке дронов ВСУ. URA.RU ведет прямую трансляцию отражения ударов неприятеля. В Сочи повреждено окно в многоквартирном доме в микрорайоне Дагомыс, экстренные городские службы перешли на усиленный режим работы.
