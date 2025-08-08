Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиров призывают следить за изменениями в расписании
Пассажиров призывают следить за изменениями в расписании Фото:

В Сочи вечером 8 августа задерживают порядка 10 рейсов на вылет и примерно столько же на прием. Об этом свидетельствует табло местного аэропорта.

Среди городов, куда отложен вылет: Самара, Ереван, Москва, Батуми, Стамбул, Казань, Пермь, Уфа и Минеральные воды. В числе городов, откуда отложено прибытие самолетов, помимо уже названных направлений — Новосибирск, Санкт-Петербург, Киров, Анталья, Иваново и Нижнекамск.

В сочинском аэропорту из-за временных ограничений в целях безопасности приостановили регистрацию пассажиров и предполетный досмотр. Сейчас доступ автотранспорта на территорию парковочного комплекса (кроме такси и городского транспорта) невозможен.

Ранее российские регионы вновь подвергли атаке дронов ВСУ. URA.RU ведет прямую трансляцию отражения ударов неприятеля. В Сочи повреждено окно в многоквартирном доме в микрорайоне Дагомыс, экстренные городские службы перешли на усиленный режим работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи вечером 8 августа задерживают порядка 10 рейсов на вылет и примерно столько же на прием. Об этом свидетельствует табло местного аэропорта. Среди городов, куда отложен вылет: Самара, Ереван, Москва, Батуми, Стамбул, Казань, Пермь, Уфа и Минеральные воды. В числе городов, откуда отложено прибытие самолетов, помимо уже названных направлений — Новосибирск, Санкт-Петербург, Киров, Анталья, Иваново и Нижнекамск. В сочинском аэропорту из-за временных ограничений в целях безопасности приостановили регистрацию пассажиров и предполетный досмотр. Сейчас доступ автотранспорта на территорию парковочного комплекса (кроме такси и городского транспорта) невозможен. Ранее российские регионы вновь подвергли атаке дронов ВСУ. URA.RU ведет прямую трансляцию отражения ударов неприятеля. В Сочи повреждено окно в многоквартирном доме в микрорайоне Дагомыс, экстренные городские службы перешли на усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...