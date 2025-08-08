В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины. Ранее судимый мужчина зарезал знакомого в квартире и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства. Тело жертвы, 40-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти было обнаружено соседями днем 5 августа в незапертой квартире одного из домов по Краснопольскому проспекту», — рассказали в СУ СК России.
Следователи выяснили, что незадолго до обнаружения потерпевшего между приятелями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время него обвиняемый нанес не менее трех ударов ножом в грудную клетку своему другу, после чего покинул квартиру.
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки в результате оперативного взаимодействия следователей СК и сотрудников отдела полиции «Курчатовский». Следователь назначил проведение ряда судебных экспертиз, а также продолжает следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!