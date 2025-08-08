08 августа 2025

В Челябинске задержали рецидивиста, жестоко расправившегося с приятелем. Видео

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве знакомого
В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины. Ранее судимый мужчина зарезал знакомого в квартире и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства. Тело жертвы, 40-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти было обнаружено соседями днем 5 августа в незапертой квартире одного из домов по Краснопольскому проспекту», — рассказали в СУ СК России.

Следователи выяснили, что незадолго до обнаружения потерпевшего между приятелями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время него обвиняемый нанес не менее трех ударов ножом в грудную клетку своему другу, после чего покинул квартиру.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки в результате оперативного взаимодействия следователей СК и сотрудников отдела полиции «Курчатовский». Следователь назначил проведение ряда судебных экспертиз, а также продолжает следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу.

