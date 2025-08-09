Дрон ВСУ убил 19-летнего юношу в Белгородской области

Один человек погиб и двое ранены при атаке дронов в Белгородской области
Один человек погиб и двое ранены при атаке дронов в Белгородской области Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Юноша 19 лет погиб в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области. Еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Борисовка ... ранены двое. 19-летнего парня ... спасти не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего», — написал Гладков в Telegram.

У второго пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение ноги. Он отправлен на амбулаторное лечение.

Еще один мужчина получил ранение в районе хутора Церковный Белгородского района, где FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Раненый в тяжелом состоянии: у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения.

