Дрон ВСУ убил 19-летнего юношу в Белгородской области

Юноша 19 лет погиб в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области. Еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В поселке Борисовка ... ранены двое. 19-летнего парня ... спасти не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего», — написал Гладков в Telegram.
У второго пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение ноги. Он отправлен на амбулаторное лечение.
Еще один мужчина получил ранение в районе хутора Церковный Белгородского района, где FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Раненый в тяжелом состоянии: у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения.
