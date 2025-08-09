09 августа 2025

Европа попыталась влезть в переговоры Трампа и Путина, навязав условия

Европейские лидеры считают, что переговоры можно вести только в условиях перемирия
Европейские лидеры считают, что переговоры можно вести только в условиях перемирия

Лидеры Евросоюза и Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией по Украине только при условии перемирия и с учетом жизненных интересов безопасности Украины и Европы. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главой Еврокомиссии, а также лидерами Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании.

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — отмечается в заявлении. Документ принят накануне планируемой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению европейских лидеров, «значимые переговоры могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий». В документе подчеркивается, что любые решения по урегулированию ситуации на Украине должны приниматься с участием самой Украины. Лидеры ЕС и Великобритании считают, что текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров о статусе территорий. Они также подтвердили приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой.

Европейские государства заявили о готовности поддерживать дипломатические усилия США по завершению конфликта. В декларации подчеркивается, что эти меры должны сочетаться с сохранением военной и финансовой поддержки Киева, а также с сохранением и возможным ужесточением санкций против России. Поддержка будет оказываться как напрямую, так и через механизмы международной коалиции стран, выступающих за прекращение конфликта на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждались пути прекращения конфликта, усиление санкционного давления на Россию и вопросы оборонного сотрудничества. Трамп также заявил о сокращении сроков для достижения перемирия и пригрозил введением торговых пошлин против России и ее партнеров, если соглашение не будет достигнуто.

