Трамп переговорил с Зеленским после попытки надавить на Россию

Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом
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Трамп поговорил с Зеленским об окончании СВО
Трамп поговорил с Зеленским об окончании СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили пути прекращения вооруженного конфликта и вопросы двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом этом глава Украины сообщил лично.

«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Основное внимание в разговоре было уделено необходимости скорейшего завершения военных действий.

В ходе переговоров участники обменялись оценками текущей обстановки на линии фронта. По словам Зеленского, Трамп был полностью проинформирован о последних ударах по Киеву и другим городам Украины. Президент также отметил, что российская армия наращивает интенсивность атак, что усугубляет ситуацию с безопасностью в регионе.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на Россию и влияние этих мер на экономику страны. Зеленский отметил, что решимость американской стороны может сыграть важную роль в изменении позиций Москвы. Кроме того, были затронуты вопросы европейской поддержки Украины: в частности, речь шла о финансовых пакетах на приобретение американского вооружения, одобренных Нидерландами, Швецией, Норвегией и Данией — сумма помощи превышает миллиард долларов.

Отдельным пунктом обсуждения стало укрепление двустороннего оборонного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, включая подготовленный Украиной проект соглашения по беспилотным летательным аппаратам. Зеленский выразил готовность подробно обсудить и заключить это соглашение в ближайшее время.

Ранее Трамп сократил сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной. Президент США посчитал сокращение срока с 50 до 10 дней «хорошей переговорной тактикой». Он также также озвучил намерение ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее партнеров, если не достигнут соглашения по урегулированию конфликта за отведенное время.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили пути прекращения вооруженного конфликта и вопросы двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом этом глава Украины сообщил лично. «Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Основное внимание в разговоре было уделено необходимости скорейшего завершения военных действий. В ходе переговоров участники обменялись оценками текущей обстановки на линии фронта. По словам Зеленского, Трамп был полностью проинформирован о последних ударах по Киеву и другим городам Украины. Президент также отметил, что российская армия наращивает интенсивность атак, что усугубляет ситуацию с безопасностью в регионе. Стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на Россию и влияние этих мер на экономику страны. Зеленский отметил, что решимость американской стороны может сыграть важную роль в изменении позиций Москвы. Кроме того, были затронуты вопросы европейской поддержки Украины: в частности, речь шла о финансовых пакетах на приобретение американского вооружения, одобренных Нидерландами, Швецией, Норвегией и Данией — сумма помощи превышает миллиард долларов. Отдельным пунктом обсуждения стало укрепление двустороннего оборонного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, включая подготовленный Украиной проект соглашения по беспилотным летательным аппаратам. Зеленский выразил готовность подробно обсудить и заключить это соглашение в ближайшее время. Ранее Трамп сократил сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной. Президент США посчитал сокращение срока с 50 до 10 дней «хорошей переговорной тактикой». Он также также озвучил намерение ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее партнеров, если не достигнут соглашения по урегулированию конфликта за отведенное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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