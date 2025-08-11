Москва продолжает отражать атаку украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты.

Ранее, утром 11 августа, дроны ВСУ уже пытались атаковать Москву. Средства обороны столицы успешно отражают все удары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Уничтожены ещё два вражеских БПЛА», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты. Ранее, утром 11 августа, дроны ВСУ уже пытались атаковать Москву. Средства обороны столицы успешно отражают все удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...