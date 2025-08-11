Москва продолжает отражать атаку украинских дронов

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты.
Ранее, утром 11 августа, дроны ВСУ уже пытались атаковать Москву. Средства обороны столицы успешно отражают все удары.
