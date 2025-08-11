Минобороны раскрыло, сколько дронов ВСУ сбито за последние сутки

За последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 312 украинских беспилотников и семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Информация об этом опубликована в telegram-канале Минобороны.
Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» освободили село Луначарское в ДНР. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал подробнее о недавнем освобождении села Январское. По его мнению, переход данного населенного пункта под контроль ВС РФ способствует выравниванию линии фронта и создает условия для охвата красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.