Минобороны раскрыло, сколько дронов ВСУ сбито за последние сутки

МО РФ: за последние сутки уничтожено 312 БПЛА и 7 снарядов HIMARS
Свыше трехсот беспилотников было сбито в небе над российскими территориями за прошедшие сутки
Свыше трехсот беспилотников было сбито в небе над российскими территориями за прошедшие сутки
За последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 312 украинских беспилотников и семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства. Информация об этом опубликована в telegram-канале Минобороны.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» освободили село Луначарское в ДНР. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал подробнее о недавнем освобождении села Январское. По его мнению, переход данного населенного пункта под контроль ВС РФ способствует выравниванию линии фронта и создает условия для охвата красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.

