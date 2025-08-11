МО РФ: российские военные взяли под контроль село Луначарское в ДНР

Бойцы группировки «Центр» освободили село Луначарское в ДНР
Бойцы группировки «Центр» освободили село Луначарское в ДНР
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие российской армии освободили село Луначарское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Ранее Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Январское, расположенное в Днепропетровской области. Освобождение населенного пункта стало возможно благодаря активным и решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 36-й общевойсковой армии. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождение Январского способствует выравниванию линии фронта и создает условия для охвата красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.

