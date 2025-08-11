Мэрия Сургута добилась выселения экс-главной коммунальщицы из служебной квартиры

Мэрии Сургута удалось выселить из служебной квартиры экс-чиновницу Ванькову
Бывшую главную коммунальщицу Сургута выселили из служебной квартиры
Бывшую главную коммунальщицу Сургута выселили из служебной квартиры Фото:

Мэрии Сургута удалось вернуть служебную квартиру в элитном ЖК «Белые ночи», где жила бывшая главная коммунальщица города Мария Ванькова. После увольнения из администрации она отказывалась сдавать ключи от трехкомнатных апартаментов, и властям пришлось идти в суд. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблешменте города.

«Когда стало понятно, что выселение может быть принудительным, Ванькова все-таки решила съехать», — сообщил инсайдер. Вместе с бывшей чиновницей в квартире жили и трое ее несовершеннолетних детей.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году на Ванькову было заведено уголовное дело. Она обвиняется во взятках и превышении должностных полномочий.

