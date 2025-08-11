В России выработали комплекс мер по защите интересов в мировом океане

За выработку новых направлений в работе научного сообщества в морской сфере отвечает научно-экспертный совет Морской коллегии, заявил Патрушев
За выработку новых направлений в работе научного сообщества в морской сфере отвечает научно-экспертный совет Морской коллегии, заявил Патрушев

Морская коллегия России подготовила дополнительные меры для усиления позиций страны в Мировом океане. Об этом сообщил председатель коллегии Николай Патрушев.

«По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры, направленные на укрепление позиций государства в Мировом океане, на развитие флота, транспортной инфраструктуры и морской науки», — сказал он в интервью «Российской газете». 

Работа велась на уровне советов по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности. Меры касаются развития флота, транспортной инфраструктуры и морской науки. Отдельное внимание уделено приморским регионам и новым субъектам РФ, чья экономика связана с Азово-Черноморским бассейном.

В приоритете — безопасность судоходства и объектов морской инфраструктуры. Научно-экспертный совет Морской коллегии предложил комплекс инициатив, включая развитие научно-исследовательского флота, освоение Арктики, внедрение новых материалов в судостроении и использование беспилотных подводных и надводных аппаратов.Морская коллегия была создана 13 августа 2024 года указом президента Владимира Путина. Ее задача — подготовка решений в сфере морской деятельности и контроль за их реализацией.

