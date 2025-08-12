Назван худший сценарий переговоров Трампа и Путина для Зеленского

FT: худший сценарий переговоров для Украины — соглашение об обмене территориями
Худшим сценарием для Украины станет соглашение об обмене территориями
Худшим сценарием для Украины станет соглашение об обмене территориями

Наихудшим сценарием для Украины и Европы будет соглашение президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будущих переговорах. Об этом сообщает издание Finicial Times (FT).

«Для украинцев и европейцев наихудшим сценарием является то, что Трамп и Путин выйдут из встречи с соглашением об „обмене территориями“, что будет означать, что Украина навсегда уступит России значительные участки своей территории», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте FT.

В публикации отмечается, что в Европе нарастают опасения относительно возможного политического курса США. По мнению дипломатов, соглашение об обмене территориями может быть воспринято как компромисс между Вашингтоном и Москвой, который негативно отразится на безопасности всего континента.

