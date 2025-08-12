Правительство расширило список лиц, которые получат статус ветеранов боевых действий

Правительство утвердило список территорий, защита которых дает статус ветерана
Правительство добавило 11 регионов, защита которых дает право на получение статуса ветерана боевых действий
Правительство России утвердило список территорий, защита которых дает право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень включены 11 административно-территориальных образований. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«В их числе Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», — сказано в сообщении. Новость опубликовано в telegram-канале Правительства РФ.

Согласно новым положениям закона, право на статус ветерана получили не только участники обороны приграничных регионов, но и те, кто непосредственно принимал участие в отражении вооруженных атак на перечисленных территориях. Также уточняется, что военнослужащим и добровольцам, получившим ранения или травмы во время выполнения боевых задач и ставшим инвалидами, предоставляется статус инвалида боевых действий.

