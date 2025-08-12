Правительство расширило список лиц, которые получат статус ветеранов боевых действий

Правительство России утвердило список территорий, защита которых дает право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень включены 11 административно-территориальных образований. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
«В их числе Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», — сказано в сообщении. Новость опубликовано в telegram-канале Правительства РФ.
Согласно новым положениям закона, право на статус ветерана получили не только участники обороны приграничных регионов, но и те, кто непосредственно принимал участие в отражении вооруженных атак на перечисленных территориях. Также уточняется, что военнослужащим и добровольцам, получившим ранения или травмы во время выполнения боевых задач и ставшим инвалидами, предоставляется статус инвалида боевых действий.
