Насколько мощная будет магнитная буря 13 августа 2025: прогноз от ученых

В ближайшую среду, 13 августа 2025 года, специалисты в области солнечной активности прогнозируют благоприятную космическую погоду. Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ пришли к выводу о стабильности магнитосферной ситуации. Тем не менее, ученые обращают внимание на возможность возникновения непродолжительных флуктуаций магнитного поля. Особую осторожность следует проявить лицам, чувствительным к изменениям геомагнитной обстановки. Подробнее — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале августа 2025
По информации Лаборатории солнечной астрономии, 10 августа 2025 года на поверхности Солнца были зафиксированы две заметные вспышки. Наиболее мощная, относящаяся к классу M1.7, произошла утром в 06:12 по московскому времени в активной области с индексом 4168.
В тот же день, вечером 10 августа, Земля оказалась в зоне влияния корональной дыры. Это привело к продолжительным геомагнитным колебаниям. Однако к текущему моменту магнитосфера планеты успокоилась: уже более десяти часов показатели находятся в «зеленой» зоне.
Тем не менее, воздействие солнечных факторов продолжается, так как корональные дыры все еще влияют на земную атмосферу. По оценкам экспертов, неблагоприятная обстановка может сохраняться вплоть до середины следующей недели, когда ожидаются новые геомагнитные возмущения. После того как эти активные участки Солнца сместятся к его западному краю, воздействие прекратится.
Недавняя магнитная буря, продолжавшаяся свыше 30 часов, достигла уровня G2.0 — самого высокого показателя с 13–14 июня текущего года. Прогноз ученых относительно ее развития подтвердился. В ближайшие два-три дня сильных возмущений магнитного поля Земли не прогнозируется, хотя общая активность Солнца остается повышенной.
11 августа, на Солнце зафиксировано три вспышки. Наибольшая из них, уровня M1.7, началась в 01:51 по московскому времени и длилась около 15 минут. Еще одна мощная вспышка уровня M1.3 произошла между 06:42 и 06:59.
По последним данным, за предыдущие сутки на Солнце зарегистрировано 10 вспышек. Самая сильная (уровня M1.8) началась в 04:18 по мск, а закончилась в 04:27.
Прогноз магнитной бури 13 августа 2025
По предварительным расчетам специалистов, в ближайшие сутки состояние магнитного поля Земли останется в пределах нормы, без значительных колебаний. Главный параметр, по которому оценивается степень возмущенности магнитосферы, — индекс Kp — прогнозируется на уровне 4 баллов.
Это значение относится к нижней границе слабых возмущений и не считается опасным для здоровья подавляющего большинства людей. В такие дни метеочувствительные люди, как правило, не испытывают заметного дискомфорта, а влияние на работу навигационных систем, радиосвязи и энергосетей минимально.
Согласно обновленным прогнозным данным, вероятность развития заметной магнитной бури оценивается в 12%, что является относительно низким показателем. Вместе с тем вероятность умеренных геомагнитных возмущений достигает 40%, а шансы на полное спокойствие магнитосферы составляют 48%. Это значит, что примерно в половине случаев день пройдет без каких-либо ощутимых отклонений в работе геофизических процессов.
Дополнительные параметры, отражающие состояние космической погоды, также находятся в благоприятных пределах.
- Среднесуточный индекс Ap, который характеризует общую активность магнитосферы, прогнозируется на уровне 12 единиц — это свидетельствует о слабых колебаниях, не способных вызвать значительные помехи.
- Уровень солнечного радиоизлучения (показатель F10.7) составляет 145 единиц — значение, указывающее на умеренную активность Солнца, без признаков серьезных вспышек, способных спровоцировать резкие возмущения.
По сравнению с прогнозом, составленным на предыдущие сутки, ситуация выглядит даже более стабильной. Специалисты ожидают, что максимальные отклонения индекса Kp не превысят отметки в 4 балла. Это соответствует слабой магнитной буре, которая обычно проходит незаметно для людей, не имеющих хронических заболеваний, связанных с работой сердечно-сосудистой или нервной системы.
Таким образом, предстоящий день обещает быть относительно спокойным в плане солнечно-геомагнитной активности. Несмотря на то что определенные риски сохраняются, никаких резких изменений космической погоды, способных повлиять на повседневную жизнь или работу технических систем, не ожидается.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Магнитная буря — это относительно кратковременное, но ощутимое для магнитосферы Земли нарушение ее устойчивого состояния. Основной источник подобных возмущений — активные процессы на Солнце, прежде всего выбросы заряженных частиц в космос. Эти потоки, называемые солнечным ветром, движутся с огромной скоростью и при достижении нашей планеты взаимодействуют с ее магнитным полем. Столкновение приводит к изменению структуры магнитосферы и вызывает колебания различной силы и продолжительности.
Чтобы оценить интенсивность подобных явлений, ученые используют несколько шкал.
- Наиболее распространенная — шкала Kp, которая фиксирует состояние магнитного поля по десятибалльной системе: от 0 баллов (абсолютное магнитное спокойствие) до 9 баллов (экстремальная буря).
- Кроме нее применяется и пятиуровневая шкала G: от G1 — слабые возмущения, которые чаще всего проходят незаметно, до G5 — крайне сильные, способные вызывать серьезные перебои в работе техники и влиять на здоровье людей.
Вопрос о воздействии магнитных бурь на организм человека до сих пор остается предметом научных дискуссий. Однозначного подтверждения их прямого влияния нет, однако множество людей, особенно метеозависимых, отмечают ухудшение самочувствия в такие периоды. Чаще всего жалобы касаются:
- выраженных головных болей и приступов мигрени;
- резких скачков артериального давления;
- перебоев в работе сердца, ощущения перебитого ритма;
- упадка сил, вялости, быстрой утомляемости;
- проблем с засыпанием и поверхностного сна;
- повышенной раздражительности, тревожности и эмоциональной нестабильности.
Особенно остро на геомагнитные возмущения реагируют люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением мозгового кровообращения и гипертонией.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Даже если прогноз, как на 13 августа 2025 года, обещает относительно спокойную обстановку, людям, чувствительным к погодным колебаниям, полезно соблюдать несколько простых, но эффективных правил:
- Стабильный режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время, выделяя на ночной отдых не менее 7–8 часов.
- Щадящая физическая активность — в дни возмущений лучше отказаться от интенсивных тренировок, заменив их прогулками на свежем воздухе или легкой гимнастикой.
- Сбалансированное питание — уменьшить количество кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, добавив в рацион свежие овощи, фрукты, продукты с высоким содержанием магния и калия (орехи, бобовые, бананы).
- Достаточное количество жидкости — поддерживать оптимальный водный баланс, выпивая в среднем 1,5–2 литра чистой воды в день.
- Контроль давления — особенно важно для гипертоников, рекомендуется измерять показатели утром и вечером.
- Снижение стрессовых факторов — избегать конфликтных ситуаций, ограничить поток негативных новостей, устраивать небольшие перерывы в работе.
- Соблюдение врачебных рекомендаций — принимать назначенные лекарства без пропусков и всегда иметь необходимые препараты при себе.
Хотя середина месяца обещает несколько относительно тихих дней, полностью спокойным август не будет. Согласно расчетам, умеренные магнитные бури возможны 16–17 августа, слабые возмущения ожидаются 22, 25 и 29 числа. Последняя буря месяца, по предварительным данным, придется именно на 25 августа. В остальное время колебания магнитного поля будут находиться в пределах, безопасных для большинства людей.
