Стало известно, как отказ от системы «все включено» в Турции повлияет на туристов

Отказ Турции от системы «все включено» (all inclusive) с заменой на систему «а-ля карт» (a la carte) имеет риски в связи со сменой имиджа турецких отелей, однако Турция может проработать компромиссный вариант. Об этом заявил руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ, Леонид Гелибтерман.
«Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы „все включено“ и в итоге будет найден компромиссный вариант, например модернизированная система a la carte», — заявил Леонид Гелибтерман. Его комментарий есть в распоряжении URA.RU. Гелибтерман подчеркнул, что Турция долгое время создавала свой туристический имидж, во многом благодаря системе «все включено», и смена этого имиджа влечет за собой определенные риски.
Ранее в Турции заявили, что система «все включено» может быть заменена на «а-ля карт», при которой человек заказывает столько еды, сколько может съесть, пишет «Царьград». Причиной отказа называют огромное количество пищевых отходов, каждый год утилизируется свыше 23 миллионов тонн продуктов.
