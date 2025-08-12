В Челябинске на пересечении улиц Российской и Лобкова построят новый ЖК со встроенными объектами высотой до 23 этажей. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки планируется возвести в Центральном и Калининском районах на улице Лобкова. Положительное заключение выдала экспертная организация „Пируэт“», — сообщается на сайте госреестра.
Возведением нового жилого комплекса займется застройщик ООО СЗ «Бетотек Заручейный». Согласно данным сервиса «Сбис» фирма была основана 11 ноября 2024 года. На компании зарегистрировано 37 видов деятельности. В их числе строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, инженерных коммуникаций и водных сооружений, а также разборка и снос зданий. Учредитель компании– Михаил Родиков, директор — Павел Пиксаев.
Многоквартирный дом возведут на участке, где в сейчас расположены платная парковка, автосервис и несколько частных домов. Там же построят автостоянку максимум на 68 машин с помещениями для обслуживания жилой застройки.
