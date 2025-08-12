Владимир Якушев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поставил перед региональными отделениям партии, которые готовятся к Единому дню голосования (ЕДГ) в сентябре, задачи. Так, планируется улучшить результаты первой пятилетки и обеспечить победу на выборах максимальному количеству партийных кандидатов из числа участников СВО. Также в партии уже сейчас модернизируют свои структуры, в частности первичные отделения, для улучшения эффективности работы. «Вам предстоит сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности. По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года — это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов — участников СВО, которых выдвинула „Единая Россия", должны одержать победу на предстоящих выборах», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте партии. ЕР активно проводит модернизацию своих структур для повышения результативности работы. Ключевыми аспектами деятельности являются: оптимизация системы отчетности региональных исполкомов, усиление активности сторонников партии, укрепление позиций первичных отделений, повышение значимости муниципальных депутатов и внедрение системы стимулирующих мер. Якушев, говоря об изменениях в работе первичек, отметил, что в 2024 году было утверждено новое положение, регламентирующее деятельность федерального и региональных советов этих отделений. На его основе был запущен конкурс для выявления лучших практик по реализации народной программы «Единой России». В нем принимают участие около 600 исполкомов — они могут получить финансовую поддержку. Подведение итогов и награждение победителей состоится на федеральном форуме в конце 2025 года. Сейчас уже 27 регионов определили победителей первого этапа. Следующий же состоится после проведения ЕДГ. Кроме того, особое внимание Владимир Якушев уделил вопросу регулярной ротации состава региональных советов первичек — это эффективный инструмент мотивации. По его словам, он дает возможность секретарям этих отделений регулярно и совместно со всеми принимать важные управленческие решения. Также партия анонсировала проведение конкурса среди муниципальных депутатов — его уникальность в том, что определение победителей будет осуществляться через народное голосование. По итогам года планируется проведение масштабного федерального форума муниципальных депутатов партии — мероприятие станет кульминацией серии региональных форумов, организуемых местными отделениями «Единой России». Важным направлением работы партии остается оптимизация административной нагрузки на региональные отделения. Достигается это путем совершенствования информационных систем партии, которые способствуют автоматизации процессов и минимизации избыточной отчетности, заключил Якушев.

