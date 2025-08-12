Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под названиями «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», 12 августа передала очередное сообщение. Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга радиочастот.
«НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510», — цитируется информация радиостанции в telegram-канале «УВБ-76 логи». Сообщение прозвучало 12 августа в 20:04 по московскому времени.
УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц, регулярно привлекает внимание специалистов и любителей радиосвязи. Станция известна своим загадочным характером: большую часть времени эфир заполнен однообразным гудением, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями. Предполагается, что сообщения могут иметь отношение к военным структурам или служить элементом системы оповещения.
Как сообщало URA.RU, ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с пятью новыми сообщениями. Помимо комбинации цифр и букв она передала слова «кернер», «рюшный» и «джиночили».
