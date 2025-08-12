12 августа 2025

Хуситы заявили о нападении на Израиль

Хуситы атаковали Израиль с применением беспилотников
Хуситы атаковали Израиль
Хуситы атаковали Израиль Фото:

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали четыре объекта на территории Израиля с применением шести беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.

«Беспилотная авиация йеменских вооруженных сил провела четыре уникальных операции, в ходе которых они нанесли удары по четырем важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Канал принадлежит хуситам.

Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявляли об ударах по израильским объектам, в том числе по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Хуситы неоднократно подчеркивали, что их атаки являются ответом на действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу, а также предупреждали о возможности расширения атак на морские суда, связанные с Израилем.

