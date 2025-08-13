В ГД рассказали, как изменится расчет среднего заработка россиян с сентября

С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок расчета средней заработной платы, что принесет ряд преимуществ для работников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», — передает слова Нилова ТАСС.
Также меняются правила расчета средней зарплаты для выплаты выходного пособия. Теперь она будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия будет рассчитываться через умножение среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце за год.
Депутат отметил, что в остальных случаях сохранились прежние методы расчета. В частности, оплата отпусков и компенсация за неиспользованные дни отпуска по-прежнему будет рассчитываться путем деления начисленной за расчетный период зарплаты на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.
Ярослав Нилов также подчеркнул, что с принятием нового порядка были отменены все устаревшие нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос. По его словам, «все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее».
Ранее в России уже анонсировали повышение заработных плат для отдельных категорий государственных служащих, включая сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, с 1 октября 2025 года из-за увеличения коэффициента индексации. Также в августе 2025 года была назначена прибавка к пенсиям для работающих пенсионеров. Новые изменения порядка расчета средней зарплаты вступают в силу на фоне этих инициатив по росту доходов различных категорий работников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.