В ГД рассказали, как изменится расчет среднего заработка россиян с сентября

Депутат Нилов: с 1 сентября в РФ будет новый, актуальный расчет средней зарплаты
Среднюю зарплату начнут считать по-новому с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок расчета средней заработной платы, что принесет ряд преимуществ для работников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», — передает слова Нилова ТАСС.

Также меняются правила расчета средней зарплаты для выплаты выходного пособия. Теперь она будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия будет рассчитываться через умножение среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце за год.

Депутат отметил, что в остальных случаях сохранились прежние методы расчета. В частности, оплата отпусков и компенсация за неиспользованные дни отпуска по-прежнему будет рассчитываться путем деления начисленной за расчетный период зарплаты на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.

Ярослав Нилов также подчеркнул, что с принятием нового порядка были отменены все устаревшие нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос. По его словам, «все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее».

Ранее в России уже анонсировали повышение заработных плат для отдельных категорий государственных служащих, включая сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, с 1 октября 2025 года из-за увеличения коэффициента индексации. Также в августе 2025 года была назначена прибавка к пенсиям для работающих пенсионеров. Новые изменения порядка расчета средней зарплаты вступают в силу на фоне этих инициатив по росту доходов различных категорий работников.

