Мошенники под видом военкоматов крадут данные «Госуслуг»

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов. Под предлогом «актуализации данных» они запрашивают у граждан конфиденциальную информацию и пытаются получить коды из СМС для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом сообщил эксперт компании Angara Security Яков Филевский.
"В России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов...", — заявил Филевский в интервью РБК. Он предупредил, что государственные органы никогда не запрашивают личные данные по телефону и взаимодействуют с гражданами только через официальные бумажные или электронные уведомления.
По его словам, мошенников можно распознать по звонкам с мобильных номеров, созданию ощущения срочности и требованию сообщить коды из СМС или документы. Для защиты своих данных специалист рекомендует использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию через приложения и обращаться на «Госуслуги» только через официальный сайт или приложение. В случае подозрительного звонка эксперт советует сразу прекратить разговор и связаться с организацией через официальные контакты.
Ранее стало известно, что россияне начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. По данным Центра правовой поддержки граждан в цифровом пространстве, злоумышленники внедрили многоступенчатую схему обмана. Сначала они звонят через мессенджеры, представляясь курьерами и запрашивая код подтверждения SMS.
Получив информацию, они прекращают связь и отправляют поддельное уведомление от Роскомнадзора о возможной угрозе. Затем снова связываются, выдавая себя за сотрудников надзорного органа, утверждая, что личные данные жертвы раскрыты. Чтобы повысить доверие, мошенники могут переключать звонки "представителям" Центрального банка, Росфинмониторинга или полиции, убеждая жертв брать кредиты и переводить деньги на "защищенные" банковские счета, передает VSE42.RU.
