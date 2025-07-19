Мошенники придумали новую аферу со сменой кода домофона

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
«Под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на „безопасные“ счета», — пояснил Шейкин ТАСС. По его словам, почти каждый второй россиянин в первом квартале 2025 года сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через мессенджеры выросло в 3,5 раза.
Сценарий мошенничества начинается с телефонного звонка: злоумышленник просит продиктовать код из СМС якобы для подтверждения личности. Если человек отказывается, ему вскоре перезванивает «сотрудник полиции» или «Росфинмониторинга» и предлагает установить специальное банковское приложение и приложить карту к телефону. После этого преступники получают доступ к счету жертвы, а коды из СМС используют для входа в онлайн-банк и оформления кредитов. Сенатор отметил, что многие граждане не подозревают обман, так как злоумышленники оперируют адресом и информацией о квартире.
В России уже не раз фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников военкоматов или курьеров маркетплейсов, чтобы получить коды из СМС и оформить на граждан кредиты или микрозаймы. По данным Роскачества и МВД, злоумышленники используют личные данные для доступа к аккаунтам на госпорталах и онлайн-банках, а затем продают информацию третьим лицам. Власти неоднократно предупреждали о росте подобных схем и советовали не передавать личные данные посторонним.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.