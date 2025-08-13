Врач развеяла мифы о реальной пользе кваса

Терапевт Никитина: польза кваса сильно преувеличена

13 августа 2025 в 13:28 Размер текста - 17 +

Квас имеет группу витаминов B, но в малом количестве, поэтому польза от напитка невелика, уточнила врач Никитина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Квас имеет ограниченную пищевую ценность, а его употребление может и вовсе нести риски для отдельных групп людей. Об этом заявила терапевт Наталья Никитина. «В квасе содержатся витамины группы В, однако его польза сильно преувеличена. Хотя напиток содержит витамины группы В, считать его полноценным источником этих микронутриентов нельзя. Чтобы получить сколько-нибудь значимое количество этих витаминов, придется выпить очень много кваса», — подчеркнула Никитина в разговоре с « Газетой.ру». По ее словам, квас относится к ферментированным продуктам и может поддерживать пищеварение, но не обладает лечебными свойствами. Его исключают из всех лечебных диет, а рекомендованная доза для здоровых людей — не более 1-2 стаканов (200-400 мл) в день. Употреблять напиток следует отдельно от приемов пищи: сочетание с едой провоцирует расстройство ЖКТ. Кроме того, квас — это дополнительная порция калорий: в среднем на 100мл напитка приходится 38 ккал. Терапевт обратила внимание, что полный отказ от кваса рекомендован при диабете, подагре, послеоперационном периоде и аллергиях. Также от напитка стоит отказаться пожилым и детям до 9 лет, так как может быть нагрузка на ЖКТ и проблемы с ферментной системой. Что касается беременных женщин, то квас можно пить только после консультаций с врачом, но на период вскармливания грудью употребление кваса может сказаться на качестве молока и вызвать вздутие у малыша. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квас имеет ограниченную пищевую ценность, а его употребление может и вовсе нести риски для отдельных групп людей. Об этом заявила терапевт Наталья Никитина. «В квасе содержатся витамины группы В, однако его польза сильно преувеличена. Хотя напиток содержит витамины группы В, считать его полноценным источником этих микронутриентов нельзя. Чтобы получить сколько-нибудь значимое количество этих витаминов, придется выпить очень много кваса», — подчеркнула Никитина в разговоре с «Газетой.ру». По ее словам, квас относится к ферментированным продуктам и может поддерживать пищеварение, но не обладает лечебными свойствами. Его исключают из всех лечебных диет, а рекомендованная доза для здоровых людей — не более 1-2 стаканов (200-400 мл) в день. Употреблять напиток следует отдельно от приемов пищи: сочетание с едой провоцирует расстройство ЖКТ. Кроме того, квас — это дополнительная порция калорий: в среднем на 100мл напитка приходится 38 ккал. Терапевт обратила внимание, что полный отказ от кваса рекомендован при диабете, подагре, послеоперационном периоде и аллергиях. Также от напитка стоит отказаться пожилым и детям до 9 лет, так как может быть нагрузка на ЖКТ и проблемы с ферментной системой. Что касается беременных женщин, то квас можно пить только после консультаций с врачом, но на период вскармливания грудью употребление кваса может сказаться на качестве молока и вызвать вздутие у малыша.