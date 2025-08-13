Прощание с народным артистом Иваном Краско проходит 13 августа в академическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Актера не стало 9 августа, незадолго до его 95-летия. На церемонии прощания собрались его близкие и коллеги, а также представители театральных кругов.
Причиной его смерти стал рак желудочно-кишеного тракта. В начале 2025 года супруга Краско сообщала о предположительном диагнозе, который позже был подтвержден. По информации, ухудшение здоровья артиста началось еще в 2023 году в виде осложнений после пережитого инсульта.
Церемония прощания шло с 10:00 до 11:30 по московскому времени. Краско похоронят на кладбище в Комарово рядом с могилой его сына — актера Андрея Краско. Похороны будут там же в 14:00.
На церемонию прощания с народным артистом России Иваном Краско пришло несколько сотен человек: родные, друзья, коллеги и поклонники. Все ожидали увидеть, сможет ли собраться огромная семья актера, чтобы отправить его в последний путь. Однако многие стулья, предназначенные для близких и стоявшие у гроба с артистом, были пустые, пишет «КП-Петербург».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.